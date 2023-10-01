Бокс
Канело: Чарло опасный соперник
Сауль Альварес прокомментировал бой против Джермелла Чарло Вчера 22:25 218 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло Источник: champion.com.ua
Сауль Альварес прокомментировал бой против Джермелла Чарло Вчера 22:25 218 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло Источник: champion.com.ua
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