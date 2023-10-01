Бокс
Канело уверенно победил Чарло решением судей
Сауль Альварес отправил соперника в нокдаун в 7-м раунде Сегодня 08:35 440 0 Фото: Getty Images #Сауль Кане Чарло
Источник — Чемпион.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) одолел обладателя всех поясов в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-2-1 , 19 KO).
Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился уверенной победой мексиканца решением судей: 119&108, 118&109, 118&109.
Канело отправил нокдаун в 7-м раунде. /p> — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 1, 2023
Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Каннело — Чарло.
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