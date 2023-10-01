Бокс
Россиянин Гассиев уступил Валлину раздельным решением судей
Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов Сегодня 09:30 321 0 #Гасиев, #Отто Валлин
Источник – Чемпион.
Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым (29-2, 22 КО), выступающим под армянским флагом.
Бой прошёл всю дистанцию в 12 раундов. Швед победил раздельным решением судей: 115-13, 115-113, 111-117.
Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Канело — Чарло, где уверенную победу одержал мексиканец.
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