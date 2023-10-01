Россиянин Гассиев уступил Валлину раздельным решением судей

Бой прошел всю дистанцию ​​в 12 раундов 321 #Гасиев, #Отто Валлин

Источник – Чемпион.

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым (29-2, 22 КО), выступающим под армянским флагом.

Бой прошёл всю дистанцию ​​в 12 раундов. Швед победил раздельным решением судей: 115-13, 115-113, 111-117.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Канело — Чарло, где уверенную победу одержал мексиканец.

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