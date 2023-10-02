Богачук проведет следующий бой в конце 2023 года

Украинец проведет бой в США 102 Фото: Getty Images #Сергей Богачук

Источник Чемпион.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) выйдет в ринг в конце ноября или начале декабря.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

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Украинец проведет следующий бой во время вечера бокса в США. Точная дата пока неизвестна.

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