Бокс
Богачук проведет следующий бой в конце 2023 года
Украинец проведет бой в США Сегодня 16:59 102 0 Фото: Getty Images #Сергей Богачук
Источник Чемпион.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) выйдет в ринг в конце ноября или начале декабря.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
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Украинец проведет следующий бой во время вечера бокса в США. Точная дата пока неизвестна.
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