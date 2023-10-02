Фьюри нашел спарринг-партнера для боя с Усиком

Тайсон Фюри уже начал искать спарринг-партнеров для боя против Александра Усика. 283 Фото — gettyimages Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — sport.ua.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) подыскал спарринг-партнера для подготовки к бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0 , 14 КО).

Об этом сообщает talkSPORT.

Одним из тех, кто будет помогать британцу, стал Джей Опетая.

28-летний австралийский боксер заявил , принявший предложение Фьюри. Опетая является обладателем титула IBF в крузервейте, где Усик раньше был абсолютным чемпионом.

Джей провел в профессионалах 23 боя и одержал 23 победы.

Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 3 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.