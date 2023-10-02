Следить

Бокс

Мейвезер может провести выставочный бой в декабре

Флойд Мейвезер может вернуться на ринг Сегодня 23:21 252 0 #Флойд Мейвезер

Источник — Чемпион

46-летний бывший чемпион мира Флойд Мейвезер может снова выйти в ринг. 

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

  Мэйвезер: Я бы посоветовал Хэйни освободить титулы

«Одна из вещей, которые я услышал, находясь в Вегасе на Каннело – Чарло – это возможность проведения PPV-шоу от Showtime 9 декабря в MGM Grand, которое будет включать выступление Флойда Мейвезера, а также отдельные поединки Дэнни Гарсии и Кита Турмана», — написал Рафаэль.

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс