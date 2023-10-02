Бокс
Мейвезер может провести выставочный бой в декабре
Флойд Мейвезер может вернуться на ринг Сегодня 23:21 252 0 #Флойд Мейвезер
Источник — Чемпион
46-летний бывший чемпион мира Флойд Мейвезер может снова выйти в ринг.
Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.
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«Одна из вещей, которые я услышал, находясь в Вегасе на Каннело – Чарло – это возможность проведения PPV-шоу от Showtime 9 декабря в MGM Grand, которое будет включать выступление Флойда Мейвезера, а также отдельные поединки Дэнни Гарсии и Кита Турмана», — написал Рафаэль.
Источник: champion.com.ua