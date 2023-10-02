Стали известны судейские записки боя Канело – Чарло

В сети появились судейские записки боя Сауль Альварес – Джермелл Чарло 269 Фото — Getty Images #Сауль Альварес, #Джермелл Чарло Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) одолел обладателя всех поясов в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-2-1 , 19 KO).

Бой прошел всю дистанцию ​​в 12 раундов и завершился уверенной победой мексиканца решением судей: 119-108, 118-109, 118-109. Все судьи отдали. 9-й раунд, в котором он выглядел неплохо. Также двое из судей предпочли его в пятой трехминутке. В общем, преимущество Альвареса было бесспорным.