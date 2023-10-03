Арум: Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сможет победить Шакура

Боб Арум прокомментировал следующий бой Шакура 330 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон, #Боб Арум

Эксчемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) является невероятным бойцом с большим талантом.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Шакур – вундеркинд. Я думаю, что он невероятный боец, большой талант. Мы платим его соперникам деньги, которых они раньше не видели, но иногда это работает, а иногда нет.

У нас было соглашение с этим Фрэнком Мартином, мы заплатили ему в семь или восемь раз больше, чем он когда-либо зарабатывал, его промоутер Том Браун дал согласие, мы заключили соглашение, а потом парень отказался. Этих детей, но мы найдем лучшие таланты для боя с Шакуром. Но я должен быть честным с вами: я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сможет победить Шакура», — сказал Арум.