Фроч назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Карл Фроч прокомментировал бой Усик — Ф'юри 741 #Александр Усик, #Тайсон Ф' Фроч Источник — boxing247.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) .

Об этом рассказал бывший британский боксер Карл Фроч.

«Поставить на Усика нетрудно. У этого парня есть навыки, после перехода в супертяжелый вес он встречался с гигантами. Усик набрал вес и немного состарился, но то же самое касается Фьюри.

Если оба бойца покажут свое лучшее выступление, то это подбрасывание монетки. бой. Это будет нелегко, но он, скорее всего, будет использовать размах рук, чтобы держать Усика на дистанции», — рассказал Фроч. Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года»; в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.