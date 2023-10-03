Гирн: Бой Канело — Чарло походил на спарринг

Эдди Гирн прокомментировал бой Каннело — Чарло 134 #Эдди Гирн, #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло =»article__source»> Источник — boxingscene.com.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) лучше подготовился к бою над обладателем всех поясов в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Альварес вышел на бой более голодным. Он был лучше морально и физически. Но трудно понять, что делал Чарло.

Парень получил такую ​​возможность и отказался бросить игральные кости.Это было похоже на спарринг.Я сейчас говорю как фанат.Я не имею никакого отношения к этому бою. свое мнение, и я тоже.

Я просто не могу понять, как можно сидеть на пресс-конференции и говорить: «Это мое время, наследие, собираюсь поразить мир, покажу, что я велик», а потом даже не попытаться победить.

Такие выступления могут повлиять на дальнейшую карьеру», — сказал Гирн.