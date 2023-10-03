Шакур: Выбил бы из Ломаченко все дерьмо

Шакур Стивенсон хочет получить бой с Василием Ломаченко 163 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — talksport.com.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.< /p>

«Хотел бы провести бой с Ломаченко. Не понимаю, почему нет. Я выбил бы из него все дерьмо. Он имеет большое имя в легком весе, и если мне удастся заставить его выйти в ринг , то мир поймет, что я – настоящий чемпион. У меня есть шанс отправить его в нокаут.

Надеюсь, нам все же удастся организовать этот поединок. Не знаю, держит ли его команда подальше от меня» ; сказал Стивенсон.