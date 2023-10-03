Валлин: Я не буду проводить реванш с Гассиевым

Отто Валлин прокомментировал возможный реванш с Муратом Гассиевым 228 0 #Гассиев, #Отто Валлин

Источник – boxingscene.com.

Шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) отказался от реванша с россиянином Муратом Гассиевым (30-2, 23 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я не буду проводить с ним реванш. В субботу все увидели все. Я сильнее, реванш бесполезен», — отметил Валлин.