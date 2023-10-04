Арум: Бой Усика с Фьюри состоится зимой

Боб Арум отреагировал на объявление боя между Усиком и Фьюри 213 Фото — Getty Images #Александр Усс Фьюри, #Боб Арум Источник — tribuna.com.

Бой чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) состоится зимой.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Дата зависит прежде всего от состояния Фюри после боя с Нганну. Если Тайсон избежит травм и рассечений — дату рано или Это будет зимой и обязательно перед Рамаданом (начнется 10 марта и продлится до 9 апреля — прим.).

Соглашение с саудовцами, Уорреном и нами заключается в том, что они прислушиваются к нашим советам, но они вкладывают деньги.И если они вкладывают деньги, они имеют право назвать дату, время и все остальное.Я не очень в восторге от времени объявления.Но опять же они знают больше, чем я, о то, что происходит в королевстве и тому подобное, поэтому мы соглашаемся с этим.

Конечно, объявление о контракте могло подождать завершения поединка Фюри с Нганну, но опять же они вкладывают деньги. Поймите это. Так же, как промоутеры делают определенные вещи, а вы спрашиваете, зачем они это делают? Потому что компания, которая ведет организацию этого сражения, попросила их это сделать. И они платят деньги», — сказал Арум.