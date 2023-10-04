Арум: Фьюри, которого вы увидите 28 октября, будет в отличной физической форме

Боб Арум ответил журналисту, который сказал, что форма чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри сейчас не так хороша, как перед боем против Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). 216 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну, #Боб Арум

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Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) в лучшей форме подойдет к бою против Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Это было на пресс-конференции (с Фрэнсисом Нганну — прим.)! Сейчас у него достаточно времени. Он, как я понимаю, набирает отличную форму. Ф&rsquo ;юри, которого вы увидите 28 октября, будет в отличной физической форме. Возможно, не настолько, как будет на бой с Усиком, но все равно в отличной форме», — сказал Арум.

Тайсон проведет бой с Нганну 28 октября.

Раньше Усик и Фюри подписали контракт на бой.