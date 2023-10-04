Де Ла Хойя: Каннело против Чарло – чрезвычайно скучный бой

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал бой Канело — Сарло 362 Фото — gettyimages #Де Ла Хойя, #Са #Джермелл Чарло Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) одержал легкую победу над обладателем всех поясов в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Об этом рассказал промоутер Оскар Де Ла Хойя.

«Канело против Чарло – очень скучный бой. Джермелл просто получился по чеку Конечно, Канело, как я и говорил, будто застрял в сыпучих песках и выбрасывал бомбы.

Канело легко победил, но в любом случае, если мы хотим, чтобы бокс выжил и процветал, нам нужны супербои.Бойцы постоянно должны сражаться друг с другом.

Нам, промоутерам, нужно сотрудничать.Эдди Хирн, Боб Арум, Эл Хеймон и другие, объединяемся.Я бросаю вызов.Давайте соберемся, объединяем наши интеллектуальные силы и что-то придумаем, потому что бокс может умереть. Я вас вызываю всех. Сделаем это», — сказал Де Ла Хойя.