Бокс
Фьюри о Уайлдере: У него сердце льва
Ф'юри рассказал о Деонтее Уайлдере Сегодня 11:18 114 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри
Источник – Чемпион.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри уважает эксчемпиона Деонтея Уайлдера, с которым провел три поединка.
Слово британского боксера цитирует журналист Майкл Бенсон.
< "Честная игра относительно Деонтея, у него сердце льва. Неважно, что он говорит обо мне, ты должен увлекаться тем, с кем сражался трижды. Были ли у меня в перчатках подковы, или у него был слишком тяжелый костюм, я уважаю тот" факт, что мы прошли трилогию и выбили друг из друга шишки", - сказал Фюри.
— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 3, 2023
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