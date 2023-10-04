Фьюри о Уайлдере: У него сердце льва

Ф'юри рассказал о Деонтее Уайлдере 114 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри уважает эксчемпиона Деонтея Уайлдера, с которым провел три поединка.

Слово британского боксера цитирует журналист Майкл Бенсон.

< "Честная игра относительно Деонтея, у него сердце льва. Неважно, что он говорит обо мне, ты должен увлекаться тем, с кем сражался трижды. Были ли у меня в перчатках подковы, или у него был слишком тяжелый костюм, я уважаю тот" факт, что мы прошли трилогию и выбили друг из друга шишки", - сказал Фюри.