Гарсия: Фьюри истощит Усика

Роберт Гарсия прокомментировал бой Усик — Фьюри 373 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) .

Об этом рассказал американский тренер Роберт Гарсия.

«Несколько раундов Усик будет боксировать хорошо и создаст Фюри проблемы. Но я считаю, что Тайсон просто слишком велик, сильный и тяжелый, он будет использовать это как свое преимущество, он истощает Усика, потому что Александр тоже устает. для Усика, изнурит его и победит досрочно», – сказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.