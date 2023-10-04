Каннело: Флойд победил меня благодаря своему опыту

В сентябре 2013 года Мейвезер победил Каннело 196 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Флойд Мэйве =»article__source»> Источник — Boxing Social.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес уступил бывшему чемпиону Флойду Мейвезеру из-за нехватки опыта.

Об этом мексиканец рассказал порталу Boxing Social.

» Стиль Мейвезера усложнил бы задачу любому бойцу, он никогда рискует, он не подвергает себя большому риску ни в одном бою – это очень усложняет ситуацию.

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Думаю, в тот вечер он избил меня благодаря своему опыту.Он имеет огромный опыт, при этом он замечательный боец ​​и показал это. показал, почему в боксе такой важный опыт», — сказал Альварес.

В сентябре 2013 года Мейвезер победил Канело единогласным решением судьи

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