Маурисио Сулейман прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО) над абсолютом в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО). 174 #Сауль Каннело Альварес, #Сулейман, #Джермелл Чарло

Источник — boxs

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) лучше подготовился к бою над обладателем всех поясов в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

«Канело заставил замечательного бойца выглядеть обычным. Его доминирование было потрясающим. Он больше хотел победить, прилагал для этого усилия и навязал свой стиль Джермеллу. Это было поразительно.

С момента, когда раздался первый гонг, он начал оказывать постоянное давление, и с первого раунда наносил мощные и точные удары по рукам, корпусу и голове, заставляя Джермелла замедляться при отступлении, заставляя его реагировать, а не действовать на предупреждение», — сказал Сулейман.

Муж из Гвадалахары доминировал на ринге в субботу, прекрасно боксируя, безжалостно отрезая ринг и отсекая попытки своего американского соперника, на которого он оказывал интенсивное и постоянное давление, использовать классический стиль.

Интенсивный темп и отличная физическая форма Канело есть свидетельством его исключительной подготовки, которая была чрезвычайной. Его тренера Эдди Рейносо следует похвалить за этот драматический переход к совершенствованию, за то, что он требовал от Каннело выйти из зоны комфорта. Лагерь был далеко от дома, сумка для гольфа, конечно, была выброшена, так что вся внимание и сосредоточенность – на подготовке к бою.

Цели были достигнуты и превзойдены. Во время боя Канело не садился в течение минуты отдыха ни в одном из раундов. Это было кристально четкое сообщение о том, что он собирается совершить подвиг против другого асболюта чемпион в этом уникальном историческом бою», – сказал Сулейман. Ранее стали известны судейские записки боя Канело — Чарло.