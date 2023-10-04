Усик: Жду следующего танца

Александр Усик прокомментировал свой следующий бой 474 Фото — gettyimages #Александр Усик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) ждет следующего поединка.

Об этом рассказал сам боксер.

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«Никогда не останавливайся. Жду следующего танца», — написал Усик.

Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.