Бокс
Дуарте: Я готов победить Гарсию
Оскар Дуарте прокомментировал бой против Райана Гарсии Сегодня 11:40 180 0 Фото — gettyimages #Дуарте, #Райан Гарсия
Источник: champion.com.ua
Оскар Дуарте прокомментировал бой против Райана Гарсии Сегодня 11:40 180 0 Фото — gettyimages #Дуарте, #Райан Гарсия
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