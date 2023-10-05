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Бокс

Дуарте: Я готов победить Гарсию

Оскар Дуарте прокомментировал бой против Райана Гарсии Сегодня 11:40 180 0 Фото — gettyimages #Дуарте, #Райан Гарсия

Источник: champion.com.ua

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