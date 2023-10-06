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Бокс

Федерацию бокса Одесской области возглавил экспредседатель СБУ Николаевщины

5 октября в Одессе состоялась отчетно-избирательная конференция ФБОО Сегодня 20:34 307 0 Источник: — Чемпион.

Президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев сложил свои полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

5 октября в Одессе состоялась отчетно-избирательная конференция ФБОО, под время которой был избран новый президент организации.

Им стал экспредседатель СБУ в Николаевской области Виталий Герсак. Решение было принято единогласно.

Мусаев возглавлял Федерацию бокса Одесской области с 2019 года.

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Источник: champion.com.ua

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