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Федерацию бокса Одесской области возглавил экспредседатель СБУ Николаевщины
5 октября в Одессе состоялась отчетно-избирательная конференция ФБОО Сегодня 20:34 307 0 Источник: — Чемпион.
Президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев сложил свои полномочия.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
5 октября в Одессе состоялась отчетно-избирательная конференция ФБОО, под время которой был избран новый президент организации.
Им стал экспредседатель СБУ в Николаевской области Виталий Герсак. Решение было принято единогласно.
Мусаев возглавлял Федерацию бокса Одесской области с 2019 года.
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