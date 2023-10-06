Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри

Филипп Хргович прокомментировал бой Усик – Ф'юри 239 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Т Юри, #Филипп Хргович Источник — espn.com.

Хорватский боксер Филипп Хргович (15-0, 12 KO) разочарован решением IBF дать разрешение на бой между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«IBF написала, что если я выиграю свой последний бой и если Усик победит Дюбуа, то IBF введет обязательный для меня статус боя с Усиком за титул.Теперь IBF позволила Тайсону Фьюри и Усику провести сначала объединительный бой.Победитель этого поединка обязан провести бой со мной сразу после него, без любых других промежуточных поединков, поэтому я рассчитываю провести бой за чемпионский титул в тяжелом весе в начале следующего года. Важно: IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри Я разочарован задержкой, но я буду готов и не позволю этому отвлечь меня от моей цели – завоевание титула.Неважно, против Усика или Фьюри , мое время придет», – сказал Хргович.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.