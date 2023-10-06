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IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF назвала свои условия Сегодня 08:40 508 0< /span> Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Филип Источник — sport.ua.
Победитель боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен будет немедленно провести обязательный защита титула IBF.
Об этом сообщает Международная боксерская федерация (IBF).
Организация не будет делать никаких исключений и не будет ждать промежуточных поединков.
Это означает, что победитель поединка между Усиком и Фьюри должен будет встретиться в ринге с хорватом Филиппом Хрговичем. Если боксеры будут проводить бой-реванш, то в нем пояс IBF разыгрываться не будет. В таком случае Хргович сразится со следующим доступным претендентом на вакантный титул IBF – британцем Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.