IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри

IBF назвала свои условия 508

Победитель боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен будет немедленно провести обязательный защита титула IBF.

Об этом сообщает Международная боксерская федерация (IBF).

Организация не будет делать никаких исключений и не будет ждать промежуточных поединков.

Это означает, что победитель поединка между Усиком и Фьюри должен будет встретиться в ринге с хорватом Филиппом Хрговичем. Если боксеры будут проводить бой-реванш, то в нем пояс IBF разыгрываться не будет. В таком случае Хргович сразится со следующим доступным претендентом на вакантный титул IBF – британцем Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.