Бокс
Кличко: Вы устали от войны? Мы, украинцы, устали умирать
Кличко обратился к западной аудитории Вчера 22:52 456 0 #Владимир Кличко
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к западной аудитории после очередного теракта россиян.
Об этом он написал в твиттере.
«Вы Устали от войны???Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас только что были убиты в селе под Купянском. Помогите нам защитить себя СЕЙЧАС от варварской российской агрессии. Завтра будет слишком поздно», — написал Кличко.
Вы продолжали бороться? 50 из нас 🇺🇦 были прожжены в village близ Купшанска.
Help us protect ourselves NOW from this barbaric 🇷🇺 aggression.
Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL
— Klitschko (@Klitschko) October 5, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /p>