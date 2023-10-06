Кличко: Вы устали от войны? Мы, украинцы, устали умирать

Кличко обратился к западной аудитории 456 #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к западной аудитории после очередного теракта россиян.

Об этом он написал в твиттере.

«Вы Устали от войны???Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас только что были убиты в селе под Купянском. Помогите нам защитить себя СЕЙЧАС от варварской российской агрессии. Завтра будет слишком поздно», — написал Кличко.

Вы продолжали бороться? 50 из нас 🇺🇦 были прожжены в village близ Купшанска. Help us protect ourselves NOW from this barbaric 🇷🇺 aggression.

Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL — Klitschko (@Klitschko) October 5, 2023

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