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Бокс

Кличко: Вы устали от войны? Мы, украинцы, устали умирать

Кличко обратился к западной аудитории Вчера 22:52 456 0 #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к западной аудитории после очередного теракта россиян.

Об этом он написал в твиттере.

«Вы Устали от войны???Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас только что были убиты в селе под Купянском. Помогите нам защитить себя СЕЙЧАС от варварской российской агрессии. Завтра будет слишком поздно», — написал Кличко.

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Источник: champion.com.ua

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