Кличко: Вы устали от войны? Мы, украинцы, устали умирать

Кличко обратился к западной аудитории 456 #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к западной аудитории после очередного теракта россиян.

Об этом он написал в твиттере.

Вы продолжали бороться? 50 из нас 🇺🇦 были прожжены в village близ Купшанска.

Help us protect ourselves NOW from this barbaric 🇷🇺 aggression.

Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL

— Klitschko (@Klitschko) October 5, 2023