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Хейни: Я недавно победил лучшего левшей в боксе
Девин Хейни прокомментировал бой против Реджиса Прогрейса Сегодня 14:52 134 Фото — Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
Источник — boxingscene.com.
Бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) не видит проблемы в том, что Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) — левша.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Это правда, я сражался с ребятами, которые были левши, они били левыми руками. Это лишь часть процесса обучения.
Конечно, Реджис хочет нанося удары левой.Это то, что он будет пытаться сделать.Мне нужно забрать это у него.Я хочу, чтобы он это делал.В левую руку он верит, от левой руки и умрет.
Я хочу, чтобы он бил левой рукой, потому что это его сильная сторона, и они видели, что такие удары я пропускал чаще всего, поэтому я должен показать ему, что он не может ударить меня левой рукой, потому что это его сильная сторона, а я могу это у его забрать.
Кажется, я недавно победил лучшую левшей в боксе. Лучший, самый ловкий парень в этом виде спорта. Я буду становиться только лучше», — сказал Хейни.
Бой состоится 9 декабря.