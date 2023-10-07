Хейни: Я недавно победил лучшего левшей в боксе

Девин Хейни прокомментировал бой против Реджиса Прогрейса 134 Фото — Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник — boxingscene.com.

Бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) не видит проблемы в том, что Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) — левша.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Это правда, я сражался с ребятами, которые были левши, они били левыми руками. Это лишь часть процесса обучения.

Конечно, Реджис хочет нанося удары левой.Это то, что он будет пытаться сделать.Мне нужно забрать это у него.Я хочу, чтобы он это делал.В левую руку он верит, от левой руки и умрет.

Я хочу, чтобы он бил левой рукой, потому что это его сильная сторона, и они видели, что такие удары я пропускал чаще всего, поэтому я должен показать ему, что он не может ударить меня левой рукой, потому что это его сильная сторона, а я могу это у его забрать.

Кажется, я недавно победил лучшую левшей в боксе. Лучший, самый ловкий парень в этом виде спорта. Я буду становиться только лучше», — сказал Хейни.