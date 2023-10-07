Колдуэлл: Усик обладает всеми навыками и способностями, чтобы избить Фьюри

Дейв Колдвелл прокомментировал бой Усик — Ф'юри 198 Фото — Getty Images #Александр Усик Источник

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) .

Об этом рассказал британский тренер Дэйв Колдвелл.

«Я должен сказать, что Фьюри – фаворит в любом случае. Я просто считаю, что его габариты создадут разницу.Усик обладает всеми навыками и способностями, чтобы избить его.Действительно владеет.

Но я просто считаю, что разница в размерах будет слишком большой.Слушайте, Усик имеет длинную карьеру. в любителях, но его пик остался в тяжелом весе, сверхтяжелый дивизион его немного замедлил. Фьюри

Я считаю, что разница в габаритах будет слишком велика для него, но я не могу дождаться поединка», — сказал Колдвелл.