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Колдуэлл: Усик обладает всеми навыками и способностями, чтобы избить Фьюри
Дейв Колдвелл прокомментировал бой Усик — Ф'юри Сегодня 15:39 198 0 Фото — Getty Images #Александр Усик Источник
Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) .
Об этом рассказал британский тренер Дэйв Колдвелл.
«Я должен сказать, что Фьюри – фаворит в любом случае. Я просто считаю, что его габариты создадут разницу.Усик обладает всеми навыками и способностями, чтобы избить его.Действительно владеет.
Но я просто считаю, что разница в размерах будет слишком большой.Слушайте, Усик имеет длинную карьеру. в любителях, но его пик остался в тяжелом весе, сверхтяжелый дивизион его немного замедлил. Фьюри
Я считаю, что разница в габаритах будет слишком велика для него, но я не могу дождаться поединка», — сказал Колдвелл.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.