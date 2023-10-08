Ли Вуд нокаутировал Уоррингтона в бою за титул WBA

Бой закончился в седьмом раунде 490 Фото Getty Images

Источник — Чемпион.

В Шеффилде Джош Уоррингтон (31-3-1, 8 КО) не смог отобрать чемпионский титул WBA у полулегкой весовой категории (до 57, 2 кг) у своего земляка Ли Вуда (28-3, 16 КО) ).

Когда седьмой раунд подходил к концу, Вуд получил правый хук, но продолжил комбинацию, которая положила Уоррингтона. Он поднялся на ноги, но был на дрожащих ногах, когда рефери показал отмашку. Ли Вуд защитил свой титул.

Уоррингтон не согласился с остановкой боя, сказав: «Он поймал меня хорошим ударом, но я чувствовал себя хорошо. Я слушал рефери, но он махал руками. Я чувствую себя разочарованным. Я отключился на долю секунды. Я был вне ринга в течение 10 месяцев, и мне казалось, что время от времени я возвращаюсь к нему».

Видеосмотр боя: