WBC изготовила специальный чемпионский пояс для Зеленского

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WBC изготовила специальный пояс для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Президент Зеленский, меня зовут Маурисио Сулейман, я президент WBC.Мы стоим вместе с Украиной в эти трудные времена.Мы очень гордимся вашим упорным трудом и тем чемпионским сражением, которое выиграет Украина.