Бокс
WBC изготовила специальный чемпионский пояс для Зеленского
Сегодня 20:17 89 0< img Источник: - Чемпион.
WBC изготовила специальный пояс для президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.
«Президент Зеленский, меня зовут Маурисио Сулейман, я президент WBC.Мы стоим вместе с Украиной в эти трудные времена.Мы очень гордимся вашим упорным трудом и тем чемпионским сражением, которое выиграет Украина.
strong>Барриос победил Угаса в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC
Мы хотим наградить вас этим чемпионским поясом WBC и официальным сертификатом WBC. этот мир», – — сказал Сулейман. utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″ style=»background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0 ,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; > Посмотреть это сообщение в InstagramИсточник: champion.com.ua