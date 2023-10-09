Белью: Бой Фьюри и Джошуа полностью состоится

Эксчемпион мира прокомментировал возможный бой Фюри — Джошуа 213 Фото: Getty Images #Энтони Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Об этом заявил Тони Белью.

«Бой Ф&rsquo «юри — Джошуа должен состояться, и он состоится. Этот бой стопроцентно состоится. Не так важно, что будет в их карьерах, но в определенный момент они сойдутся на ринге», — сказал Белью.