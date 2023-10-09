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Чисора: Фьюри собирается выйти и нокаутировать Нганну
Дерек Чисора прокомментировал бой Фьюри — Нганну Сегодня 17:52 240 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюриса, #Дерек #Франсис Нганну
Источник — boxing-social.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри нокаутирует эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом рассказал британский боксер Дерек Чисора.
«Тайсон сейчас находится в лагере. Он собирается выйти и нокаутировать его, потому что в декабре его ждет большой бой», — сказал Чисора.
Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
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