Девисон: Фьюри сможет выполнить свою работу в бою против Усика

Бен Дэвисон прокомментировал бой Усик — Фьюри 149 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри сможет выполнить свою работу против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

Об этом рассказал экстренер британца Бен Дэвисон.

«Это большая новость для бокса. У меня было предчувствие, что об их встрече объявят после боя или выставочного поединка Фюри против Нганну – называйте его как вам вздумается. И вот наконец этот бой анонсирован. Стили делают бои. Я думаю, что Тайсон мало может взять от боя Усика против Дюбуа. Но, безусловно, я считаю, что Фюри сможет выполнить свою работу», — сказал Дэвисон.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.