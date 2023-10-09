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Олимпийский комитет Филиппин направил запрос в МОК об участии Пакьяо в ОИ-2024

17 декабря Мэни исполнится 45 лет Сегодня 11:51 274 0 Фото: Getty Images #Мэнни Пакьяо

Источник – Чемпион.

Олимпийский комитет Филиппин направил официальный запрос в Международный олимпийский комитет об участии бывшего чемпиона мира Мэнни Пак'яо (62-8-2, 38 КО) в Олимпийских играх-2024.

О Это сообщает журналист Майкл Бенсон.

17 декабря Мэнни исполнится 45 лет. Он намерен завершить свою карьеру победой на Олимпиаде.

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Источник: champion.com.ua

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