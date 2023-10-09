Олимпийский комитет Филиппин направил запрос в МОК об участии Пакьяо в ОИ-2024

17 декабря Мэни исполнится 45 лет 274 Фото: Getty Images #Мэнни Пакьяо

Источник – Чемпион.

Олимпийский комитет Филиппин направил официальный запрос в Международный олимпийский комитет об участии бывшего чемпиона мира Мэнни Пак'яо (62-8-2, 38 КО) в Олимпийских играх-2024.

О Это сообщает журналист Майкл Бенсон.

17 декабря Мэнни исполнится 45 лет. Он намерен завершить свою карьеру победой на Олимпиаде.

‼️ The Philippine Olympic Комитет должен иметь официальный ответ на Международный Olympic Committee для Manny Pacquiao на бой в Париже 2024 года. ; Michael Benson (@MichaelBensonn) October 9, 2023

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