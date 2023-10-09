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Сондерс назвал фаворита боя Усик – Фьюри
Билли Джо Сондерс прокомментировал бой Усик — Ф'юри Сегодня 16:18 145 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюр Источник — Чемпион.
Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не сможет победить обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>
Об этом рассказал бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО).
«Усик доставит ему проблем, но не победит. Усик создаст серьезные проблемы в любом случае». какому бойцу, любому бойцу сверхтяжелого веса на этой планете, однако Тайсон Фюри имеет ключи к его замку.
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По крайней мере, в течение первых шести раундов это не будет одностороннего избиения. сказал Сондерс.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.