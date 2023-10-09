Сондерс назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Билли Джо Сондерс прокомментировал бой Усик — Ф'юри 145 #Александр Усик, #Тайсон Фьюр Источник — Чемпион.

Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не сможет победить обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>

Об этом рассказал бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО).

«Усик доставит ему проблем, но не победит. Усик создаст серьезные проблемы в любом случае». какому бойцу, любому бойцу сверхтяжелого веса на этой планете, однако Тайсон Фюри имеет ключи к его замку. Важно: IBF выдвинула обязательство вязание для победителя боя Усик – Фьюри По крайней мере, в течение первых шести раундов это не будет одностороннего избиения. сказал Сондерс.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.