Баколо: Бой Фьюри и Нганну продлится 6-8 раундов

Мартин Баколе прокомментировал бой Фьюри — Нганну 249 #Тайсон Фьюри, #Франсикласс= «article__source»> Источник — tribuna.com.

Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал боксер сверхтяжелого веса Мартин Баколе (19-1, 14 KO).

«Мы из Фюри спаррингуем, помогаем друг другу. Как только он позвонил мне, я сказал своему тренеру, что должен поехать к нему. Это хорошие спарринги.

Никто в Великобритании не может спарринговать со мной так же хорошо, как Тайсон Фюри.

Это хорошее сражение.Нганну – крепкий парень, он имеет мужество. знают его с ММА, но это бокс.

Я думаю, что он попытается сделать все, что может, Фрэнсис – мужик.Но Тайсон тоже мужик.Поэтому я вижу, что бой будет продолжаться 6-8 раундов и закончится победой Фюри», – сказал Баколе.