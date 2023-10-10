Боксер хочет завершить карьеру олимпийским золотом 197 #Мэнни Пакьяо

Источник – Чемпион.

НОК Филиппин обратился к МОК по поводу участия Мэнни Пакьяо в Олимпийских играх.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

Напомним ранее 44-летний эксчемпион мира заявил о своем желании вернуться на ринг, чтобы получить золото Олимпийских игр.

Теперь же его слова стали реальностью после того, как олимпийский комитет Филиппин подал официальный запрос в МОК.

В декабре В этом году легендарному боксеру исполнится 45 лет, он хочет окончательно завершить спортивную карьеру олимпийским золотом.

universality rule — его aim является конец его boxing career по выдвижению золота для его страны в 45 лет.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 9, 2023