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НОК Филиппин направил официальный запрос об участии Пакьяо в Олимпиаде
Боксер хочет завершить карьеру олимпийским золотом Сегодня 19:25 197 0 #Мэнни Пакьяо
Источник – Чемпион.
НОК Филиппин обратился к МОК по поводу участия Мэнни Пакьяо в Олимпийских играх.
Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.
Напомним ранее 44-летний эксчемпион мира заявил о своем желании вернуться на ринг, чтобы получить золото Олимпийских игр.
Теперь же его слова стали реальностью после того, как олимпийский комитет Филиппин подал официальный запрос в МОК.
В декабре В этом году легендарному боксеру исполнится 45 лет, он хочет окончательно завершить спортивную карьеру олимпийским золотом.
universality rule — его aim является конец его boxing career по выдвижению золота для его страны в 45 лет.
— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 9, 2023