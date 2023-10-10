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Пакьяо изъявил желание выиграть Олимпиаду-2024
44-летний боксер готов восстановить карьеру Сегодня 17:11 182 0 Фото Getty Images #Менни Пакья =»article__source»> Источник — Boxing Scene.
Бывший чемпион Мэнни Пакьяо хочет выступить на Олимпийских играх в Париже.
Об этом заявил сам боксер.
«Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.
Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание — завоевать золотую медаль на Олимпиаде» , — Пакьяо.
Напомним Пакьяо владел титулами в шести весовых категориях. Последний бой он провел в августе 2021 года, проиграв Йорденису Угасу.