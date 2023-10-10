Пакьяо изъявил желание выиграть Олимпиаду-2024

44-летний боксер готов восстановить карьеру 182 Фото Getty Images #Менни Пакья =»article__source»> Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион Мэнни Пакьяо хочет выступить на Олимпийских играх в Париже.

Об этом заявил сам боксер.

«Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.

Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание — завоевать золотую медаль на Олимпиаде» , — Пакьяо.