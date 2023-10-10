Шакур назвал двух лучших легковесов мира

Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис являются лучшими боксерами легкого веса 195 Фото — Getty Images #Шакур Стивенсон, #Дакур Источник — isport.ua.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поднявшийся в легкий вес, Шакур Стивенсон(20-0, 10 КО) назвал двух лучших бойцов своего дивизиона.

Об этом рассказал сам боксер.

«Два лучших бойца в легком весе — это я и Дэвис. Джервонта однозначно лучше как боец, чем Дэвин Хейни. Как я уже говорил, все зависит от него. Дэвис — звезда pay-per-view Со своей стороны он заставляет болельщиков прилипать задницами к стульям Я тоже заставляю их прилипать задницами к стульям Так что давайте посмотрим и все выясним.Когда он мне позвонит, я буду готов. Я думаю, что наше сражение будет шахматной партией.Люди говорят о его силе.Дэвис имеет прекрасную силу, он однозначно может срубить соперника, но во многих случаях он ловит идущих на него бойцов.Я отлично работаю на дистанции, отлично ее контролирую, поэтому увидим», — сказал Стивенсон.

Шакур в конце года проведет бой за титул WBC.

Раньше Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с Шакуром.< /p>