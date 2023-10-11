Бокс
Бой Далакян – Акуя состоится в андеркарде поединка Инуэ – Анкахас
Принимает вечер бокса арена Ryogoku Kokugikan в Токио Сегодня 08:51 262 0 #Артем Далакян
Источник — Boxing Scene.
Бой чемпиона WBA в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) против обязательного претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) состоятся 15 ноября .
Об этом сообщает Boxing Scene.
Поединок состоится в андеркарде боя чемпиона WBA в более легком весе Такумы Инуэ (18-1, 4 KO) с Джервином Анкахасом (34-3-2 , 23 КО).
Принимает вечер бокса арена Ryogoku Kokugikan в Токио, Япония.
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