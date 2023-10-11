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Бокс

Поединок Фьюри — Нганну будет рассчитан на 10 раундов

Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии Сегодня 08:35 532 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Стало известно, на сколько раундов рассчитан бой между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом сообщает Yahoo! News.

Профессиональный боксерский бой будет 10-раундовым, но на его кону не будет стоять титул WBC.

Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним,  Нганну прибыл в Саудовскую Аравию на поединок с Фюри.

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Источник: champion.com.ua

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