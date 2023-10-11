Поединок Фьюри — Нганну будет рассчитан на 10 раундов

Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии 532 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Стало известно, на сколько раундов рассчитан бой между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом сообщает Yahoo! News.

Профессиональный боксерский бой будет 10-раундовым, но на его кону не будет стоять титул WBC.

Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Нганну прибыл в Саудовскую Аравию на поединок с Фюри.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!