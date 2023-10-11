Бокс
Поединок Фьюри — Нганну будет рассчитан на 10 раундов
Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии Сегодня 08:35 532 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Стало известно, на сколько раундов рассчитан бой между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Об этом сообщает Yahoo! News.
Профессиональный боксерский бой будет 10-раундовым, но на его кону не будет стоять титул WBC.
Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
Напомним, Нганну прибыл в Саудовскую Аравию на поединок с Фюри.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!