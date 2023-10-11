Томми Фьюри: Бой против Усика будет одним из самых легких для Тайсона

Томми Фюри верит в успех брата в бою против Александра Усика 164 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Томми Фьюри

Источник — iFL TV.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри одержит легкую победу в бою против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

Об этом рассказал младший брат британского боксера Томми Ф'. юри

«Думаю, бой против Усика будет одним из самых легких для Тайсона. Я искренне в это верю.

Мне не кажется, что Усику легко после перехода в сверхтяжелый вес. Все доставляли ему проблемы – Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора, Чазз Уизерспун… Со всеми были тяжелые бои.

Тайсон – лучший в мире, лучший среди тех, кто этим занимается. хорошего маленького парня», — сказал Томми.