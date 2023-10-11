WBC разработала специальный пояс для поединка Фьюри и Нганну

Бой Нганну и Фьюри состоится 28 октября. 175 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нран =»article__source»> Источник — Чемпион.

Для выставочного поединка Фьюри и Нганну WBC разработала специальный пояс – Чемпион Эр-Рияда.

Об этом сообщает Yahoo News,

Вместо этого титул чемпиона Тайсона Фьюри в сверхтяжелом весе по версии WBC не будет стоять на кону. Бой против Нганну запланирован на 10 раундов как профессиональный боксерский матч.

Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, Нганну прибыл в Саудовскую Аравию на поединок с Ф&.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!