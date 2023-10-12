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Бах: IBA не будет участвовать в олимпийской программе бокса
Томас Бах прокомментировал будущее IBA Вчера 23:10 236 0 Фото — Getty Images #Томас Бах, #МОК (Международный олимпийский) IBA Источник — Чемпион.
Международный олимпийский комитет пока не рассматривается возвращение Международной ассоциации бокса (IBA) к олимпийским соревнованиям.
Об этом рассказал президент МОК Томас Бах.
» С IBA пока нет никакого диалога, для нас это дело закрыто.IBA не будет участвовать в олимпийской программе бокса.
Дело сделано. Полное исключение. поставили.
То, как они сейчас ведут себя, не дает надежды на улучшение», — отметил Бах.
Бах также заявил, что финансовая прозрачность и управление в IBA» ухудшаются», а судейство «не соответствует стандартам, которых можно ожидать от олимпийского спорта».
Раньше МОК гарантировал, что бокс останется в программе Олимпиады-2028.