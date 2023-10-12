Бах: IBA не будет участвовать в олимпийской программе бокса

Томас Бах прокомментировал будущее IBA 236 Фото — Getty Images #Томас Бах, #МОК (Международный олимпийский) IBA Источник — Чемпион.

Международный олимпийский комитет пока не рассматривается возвращение Международной ассоциации бокса (IBA) к олимпийским соревнованиям.

Об этом рассказал президент МОК Томас Бах.

» С IBA пока нет никакого диалога, для нас это дело закрыто.IBA не будет участвовать в олимпийской программе бокса. Дело сделано. Полное исключение. поставили. То, как они сейчас ведут себя, не дает надежды на улучшение», — отметил Бах.

Бах также заявил, что финансовая прозрачность и управление в IBA» ухудшаются», а судейство «не соответствует стандартам, которых можно ожидать от олимпийского спорта».

Раньше МОК гарантировал, что бокс останется в программе Олимпиады-2028.