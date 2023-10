Бенавидес и Андраде проведут бой в конце ноября

Поединок проведут в Лас-Вегасе 136 #Андраде, #Давид Бенавидес

Источник — Чемпион.

Бой обладателя временного пояса WBC во втором среднем весе Давида Бенавидеса (27-0, 23 КО) и бывшего чемпиона мира Деметриуса Андраде (32-0, 19 КО) состоится 25 ноября.

Об этом официально сообщает промоутерская компания Premier Boxing Champions.

Поединок проведут в Лас-Вегасе на арене Michelob ULTRA Arena, которая рассчитана на 12 тысяч мест.

🚨 Undefeated 2️⃣❌ 168-lb world champion @Benavidez300 battles unbeaten 2️⃣-division champion @BooBooAndrade on Сентябрь 11/25, l MandalayBay.

🎟️ PRE-SALE TIX AVAILABLE NOW (USE CODE «𝗣𝗕𝗖»): https://t.co/by9Gk4h2pJ pic.twitter.com/DIatJxjOmy

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 11, 2023