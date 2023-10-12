Брат Фьюри: Думаю, я достаточно хороший боксер, чтобы выиграть пояс чемпиона мира

177 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ca80bf1299cdb9d47ce481f4a21ea89b.jpg" /> #Томми Фьюри

Источник — Boxing Scene.

Британский боксер тяжелого веса Томми Фьюри (9-0, 4 КО) намерен завоевать чемпионский титул.

Об этом он заявил накануне боя с ютубером KSI.

«План состоит в том, чтобы пройти через эти бои с ютуберами, сделать то, что должен на такой сцене. Считаю, я достаточно хороший боксер, чтобы выиграть пояс чемпиона мира. Не знаю, когда или в какой весовой категории, но когда придет правильное время, пойду и буду бороться за титул чемпиона мира, потому что не смогу жить с собой, если не буду боксировать за титул.

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Верю, что смогу это сделать, у меня есть правильная настроенность вокруг меня, то почему бы не дать себе лучший шанс?Все эти ютуберы не требуют от меня выступления уровня чемпиона мира.Я выше уровнем всех них.Могу победить KSI, выпив 15 пинтов пива.Могу весь день слоняться в пабе, а потом выйти в ринг и побить его. Если бы мы провели 100 поединков — я бы одержал 100 побед», — сказал Фьюри

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