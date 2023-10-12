Джошуа может подраться с Чжилеем

Бой может состояться в конце года 275 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Чжан Чжилей

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа и обладатель временного титула WBO Чжан Чжилей могут провести бой в конце этого года.

Об этом сообщает Pro Box TV со ссылкой на собственные источники.

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Объявление об этом бое может произойти «в любую минуту или день». Боксеры уже встречались во время любительской карьеры – в четвертьфинале Олимпиады-2012 Джошуа одолел Чжилея по очкам, Энтони тогда получил золото. Ранее Чжилей нокаутировал Джойса в реванше за статус обязательного претендента на пояс WBO

Джошуа в августе 2 одолел Роберта Гелениуса.