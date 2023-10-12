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Гвоздик улучшил позицию в рейтинге IBF
Обновленный рейтинг IBF Вчера 23:40 162 0 #IBF, #Александр Гвоздик
Источник — ib -boxing.com.
Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала новый рейтинг боксеров в полутяжелом дивизионе.
Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик вошел в десятку лучших боксеров организации и занимает 7-ю позицию. Лидирует в рейтинге немец Михаэль Айферт, а чемпионом является Артур Бетербиев.
Рейтинг IBF в полутяжелом весе
1. Михаэль Айферт 2. – 3. Джошуа Буатси 4. Дэн Азиз 5. Али Измайлов 6. Джером Пампелон 7. Александр Гвоздик 8. Энтони Ярд 9. Линдон Артур 10. Каллум Смит
Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Канело – Чарло.