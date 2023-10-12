Гвоздик улучшил позицию в рейтинге IBF

Обновленный рейтинг IBF 162 #IBF, #Александр Гвоздик

Источник — ib -boxing.com.

Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала новый рейтинг боксеров в полутяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик вошел в десятку лучших боксеров организации и занимает 7-ю позицию. Лидирует в рейтинге немец Михаэль Айферт, а чемпионом является Артур Бетербиев.

Рейтинг IBF в полутяжелом весе

1. Михаэль Айферт 2. – 3. Джошуа Буатси 4. Дэн Азиз 5. Али Измайлов 6. Джером Пампелон 7. Александр Гвоздик 8. Энтони Ярд 9. Линдон Артур 10. Каллум Смит

Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Канело – Чарло.