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Определилась дата реванша Кроуфорд – Спенс
Бой состоится в феврале Сегодня 19:38 391 0< /span> Фото — Getty Images #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд > Источник – Чемпион.
Реванш между абсолютным чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и эксчемпионом Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) планируется на февраль.
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.
Еще не известна точная дата и место проведения. Также боксеры не пришли к согласию, в какой весовой категории пройдет реванш.
Ранее Теренс говорил, что одна из сторон обязана письменно сообщить, что он уже не может вкладываться в лимит полусреднего дивизиона (66,68 кг) .
В июле этого года Кроуфорд досрочно победил Спенса и стал первым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов.