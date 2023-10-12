Определилась дата реванша Кроуфорд – Спенс

Бой состоится в феврале 391

Реванш между абсолютным чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и эксчемпионом Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) планируется на февраль.

Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

Еще не известна точная дата и место проведения. Также боксеры не пришли к согласию, в какой весовой категории пройдет реванш.

Ранее Теренс говорил, что одна из сторон обязана письменно сообщить, что он уже не может вкладываться в лимит полусреднего дивизиона (66,68 кг) .

В июле этого года Кроуфорд досрочно победил Спенса и стал первым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов.