Стивенсон: Сейчас предпочел бы Теофимо в бою с Хейни

Эксчемпион мира рассказал о возможном бое Лопес — Хейни 254 Фото: Getty Images #Теофимо Лопес Источник — Boxing Social.

Теофимо Лопес был бы сильнее в возможном поединке с Дэвином Хейни.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО)

< "Сейчас Теофимо - лучший в первом полусреднем весе. Его бой с Хейни был бы замечательным. Сейчас предпочел бы Лопес", - сказал Стивенсон.

Накануне Шакур назвал двух лучших легковесов мира .

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