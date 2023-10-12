Бокс
Стивенсон: Сейчас предпочел бы Теофимо в бою с Хейни
Эксчемпион мира рассказал о возможном бое Лопес — Хейни Сегодня 12:19 254 0 Фото: Getty Images #Теофимо Лопес Источник — Boxing Social.
Теофимо Лопес был бы сильнее в возможном поединке с Дэвином Хейни.
Об этом рассказал бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО)
< "Сейчас Теофимо - лучший в первом полусреднем весе. Его бой с Хейни был бы замечательным. Сейчас предпочел бы Лопес", - сказал Стивенсон.
Накануне Шакур назвал двух лучших легковесов мира .
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