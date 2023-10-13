Беринчик может получить бой за титул WBO в легком весе

Другим участником поединка, при определенном сценарии, может стать чемпион WBO NABO Анхель Фьерро 256 #Денис Беринчик

Источник – Чемпион.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) может получить шанс подраться за титул Дэвина Хейни, если последний окончательно покинет дивизион.

Об этом сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.

Другим участником поединка, при определенном сценарии, может стать чемпион WBO NABO Анхель Фиерро, потому что чемпион WBO Latino Исаак Круз может провести поединок против Джервонт Дэвиса.

Если Круз не будет биться с Джервонтой, то соперником Беринчика может стать и он.

Сначала нужно дождаться поединка Хейни против Реджиса Прогрейса, который состоится 9 декабря, потому что, по его мнению, если Дэвин победит, то он может остаться в первом полусреднем весе.